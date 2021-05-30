الحكومة تتعاقد على 40 مليون جرعة من لقاحي سبوتنيك الروسي وجونسون آند جونسون

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وخلال الاجتماع، أشار اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى أنه تم التعاقد مع الشركة الإماراتية التي حصلت على حق التوريد للقاح "سبوتنيك" الروسي بالمنطقة، على 20 مليون جرعة وسيتم التوريد حتى نهاية العام.

كما تم التعاقد مع البنك الإفريقي على توريد 20 مليون جرعة من لقاح " جونسون آند جونسون"، وفي الوقت نفسه تم التعاقد على مليون جرعة من "سينوفاك" الصيني، بحسب زيدان.