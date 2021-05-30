التحالف الدولي: القوات العراقية تقود المعارك ضد داعش ومهمتنا المشورة

أكد التحالف الدولي، اليوم الأحد، أن مهمته في العراق لهزيمة داعش تحولت من القتال المباشر إلى الدعم الإضافي للقوات العراقية من المشورة والتدريب، موضحا أن القوات العراقية هي من تقود المعارك ضد داعش.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم عن المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة في التحالف الدولي العقيد واين موراتو قوله إن "مهمة التحالف لم تتغير، نحن متواجدون بدعوة رسمية من الحكومة العراقية للقضاء على داعش وفلوله في أجزاء محددة من العراق وسوريا".

وأضاف أن "التحالف يواصل تقديم المعلومات الاستخبارية والمراقبة والاستطلاع والخدمات اللوجستية وتقديم المشورة ويساعد بتمكين القوات الشريكة على المستويين العملي والاستراتيجي"، مؤكداً أنه "عند الطلب يقدمون الدعم الجوي للقوات الأمنية العراقية".

وذكر أن "القوات العراقية الآن هي من تقود المعارك بشكل مستقل ضد داعش بأنفسهم وبشكل ناجح وبكل تقنية"، مبيناً أن "مهمة التحالف لهزيمة داعش تحولت من مهمة القتال المباشر إلى مهمة الدعم الإضافي، من خلال تقديم المشورة والتدريب في كثير من الأحيان على مستوى عالٍ جداً وبعيدة عن القتال على الأرض".

وبين أن "التحالف سيواصل الإشراف على برامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش"، منوهاً أن "الولايات المتحدة ستستمر بتزويد القوات الأمنية العراقية بلوازم التدريب والخدمات وإصلاح البنى التحتية والأسلحة والذخيرة والعجلات".

وتابع أن "القوات الأمنية العراقية والتحالف هم شركاء وملتزمون بهدف مشترك وهو هزيمة داعش وفلولها ووضع الأسس للمتابعة العملية لزيادة الاستقرار الإقليمي".