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يرى عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، أن قرار تأجيل مباراة الأهلي مفيد للحميع، مشيرا إلى أنه كان يتمنى الفوز على سموحة في لقاء اليوم.

وتعادل المقاولون العرب أمام سموحة بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الممتاز.

وقال عماد النحاس عبر إذاعة الشباب والرياضة: «كنت أريد الفوز على سموحة في مباراة اليوم حتى تعمل في ظروف هادئة خلال فترة التوقف».

وأضاف: «الدور الثاني للدوري اصعب بكثير خاصة أنها فترة لتجميع النقاط فقط، لدينا ثنائي فاروقا وحسن الشامي سيتم إيقافه في المباراة القادمة وهذا سيؤثر أيضا علينا».

وواصل: «تأجيل مواجهة الأهلي قرار مفيد للجميع، لانه نهانا عن السفر داخل مصر ونذهب إلى الجونة وأسوان بطائرة خاصة».

واختتم النحاس حديثه عن إمكانية إلغاء الدوري قائلا: «قرار الإلغاء أعتقد أنه سيكون مسار اعتراض ولن تقبل به بعض الأندية بسبب استكمال الموسم الماضي».