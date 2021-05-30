 تقرير كويتي: استراتيجية معدلة لمؤسسة البترول للاستفادة من احتياطيات النفط والغاز - بوابة الشروق
الأحد 30 مايو 2021 9:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

تقرير كويتي: استراتيجية معدلة لمؤسسة البترول للاستفادة من احتياطيات النفط والغاز

الكويت - د ب أ
نشر في: الأحد 30 مايو 2021 - 9:11 ص | آخر تحديث: الأحد 30 مايو 2021 - 9:11 ص

ذكر مصدر نفطي كويتي مطلع، أن ثمة تعديلات طرأت على استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لتطوير وزيادة إنتاجها النفطي في عام 2040، لتصل إلى 4 ملايين برميل يوميا.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الأحد، عن المصدر القول إن شركة نفط الكويت، التي تُعد الجهة المنوطة بالتطوير، مهتمة حاليا بإعداد خطة تنفيذية في هذا الإطار تتضمن إنشاء لجنة لتطوير الاستراتيجية، إلى جانب إنشاء فرق عمل لديها الإمكانيات لتطوير وتحليل جميع المواقف والأهداف والمبادرات الخاصة بتنفيذ تلك الاسترتيجية، من أجل وضع أطر محددة وشاملة للاستفادة من احتياطيات النفط والغاز.

وأوضح أن التعديلات اهتمت أيضا بضرورة تحسين إدارة المحافظ والبيانات، التي تهدف إلى تحقيق التميز التشغيلي على مستوى عالمي لزيادة الربحية.

وقال المصدر إن هناك مجموعة من المبادرات لتمكين الاستراتيجية، حيث تتضمن تحديد نطاق الغاز وملفات الإنتاج الممكنة، بما في ذلك استمرار إنتاج الغاز الجوراسي على مراحل طبقاً للرؤية المحددة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية المعدلة تضمنت أيضا استكشاف وتطوير وإنتاج احتياطيات نفطية تقليدية وثقيلة جديدة، ليصل إنتاج النفط الثقيل تحديدا إلى نحو 580 ألف برميل يومياً بحلول عام 2040.

وأوضح المصدر أن الهيكلة التنظيمية التي قامت بها "نفط الكويت" خلال الفترة الأخيرة تأتي في إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بالاستراتيجية، من أجل تحسين العمل خلال الفترة المقبلة، وحتى تكون أكثر مرونة في اتخاذ القرارات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك