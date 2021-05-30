 تعافي وخروج 46 حالة من مصابي كورونا بمستشفيات الغربية - بوابة الشروق
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تعافي وخروج 46 حالة من مصابي كورونا بمستشفيات الغربية

شفاء من الكورونا
شفاء من الكورونا
علاء شبل
نشر في: الأحد 30 مايو 2021 - 5:01 م | آخر تحديث: الأحد 30 مايو 2021 - 5:01 م
أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم عن تعافي وخروج 46 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفيات الغربية؛ بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشاد حميدة بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد وكيل الوزارة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة.

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