قناة تلفزيونية أرجنتينية تعلن وفاة ويليام شكسبير بعد 400 عام على رحيله

أدى تشابه فى الأسماء إلى قيام محطة تلفزيونية أرجنتينية بالخلط بين الأديب الإنجليزى الشهير ويليام شكسبير والعجوز البريطانى بيل شكسبير، الذى كان أول من تلقى لقاح «فايزر» ضد «كوفيد ــ 19» فى بلاده.

وخرجت مقدمة الأخبار فى قناة «كانال 26»، نويليا نوفيلو، لتقول للمشاهدين إن «أحد أهم الكتاب فى اللغة الإنجليزية (الذى أعده معلما لى) قد مات»، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى).

إلا أنه فى الواقع من توفى قبل أيام هو ويليام «بيل» شكسبير، البالغ 81 عاما، أما شكسبير الأديب فقد توفى عام 1616.

ولم تكن نوفيلو على عِلم بتاريخ وفاة الشاعر والكاتب المسرحى الشهير، إذ قالت للجمهور، يوم الخميس الماضى: «لدينا أخبار أذهلتنا جميعا نظرا لعظمة هذا الرجل... نحن نتحدث عن ويليام شكسبير ووفاته... سنخبركم كيف حدث ذلك ولماذا؟»، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وسخر معلقون على وسائل التواصل الاجتماعى من زلة المذيعة.

وتلقى بيل شكسبير، وهو عامل سابق فى شركة «رولز رويس» ومستشار أبرشية، الجرعة الأولى من اللقاح فى ديسمبر الماضى، ليصبح أول رجل وثانى شخص يتلقى لقاح «فايزر ــبايونتك».

وقالت مستشفى جامعة كوفنترى ووارويكشاير ترست التابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية إنه توفى، يوم الخميس الماضى، بسبب مرض لا علاقة له باللقاح.