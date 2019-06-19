طارق سعدة: الإسراع في إنشاء صندوق رعاية العاملين في الإعلام بالتعاون مع المتحدة

أعلن طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أنه سيتم الإسراع في إنشاء صندوق للعاملين في مهنة الإعلام، وذلك بالاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة"، مساء السبت، إن الشركة المتحدة تراعي الأبعاد الاجتماعية للعاملين في مهنة الإعلام، لافتًا إلى أن هذه الخدمة لن تقتصر على العاملين في الوسائل الإعلامية التابعة للشركات المتحدة لكنها تشكل كافة الإعلاميين المصريين.

وأضاف أن الصندوق لا يقصتر على تقديم خدمات العلاج لكنه يواجه أيضًا أزمات البطالات وحالات العجز وغيرها من الجهود التي تساهم في توفير حياة كريمة لكافة الإعلاميين.

وأشار سعدة إلى أن الصندوق سيتعاون مع كافة النقابات المختصة من خلال التعاون في إنشاء الصندوق وتحديد الحالات المستحقة للدعم والرعاية وعمل أرشيف شامل للإعلاميين للتفريق بين من هو إعلامي ومن هو غير ذلك.

وأوضح أنه ستكون هناك اتفاقيات تعاون سيتم توقيعها في الفترة المقبلة فيما يخص بين الشركة المتحدة ونقابة الإعلاميين في توفير تدريبات للإعلاميين لرفع كفاءة العنصر البشري العامل في المنظومة الإعلامية، وإمكانية ترشيح إعلاميي ذوي كفاءة للعمل للعمل في المؤسسات.

وأفاد سعدة بأن الشركة المتحدة تعمل على توسيع دائرة الاستعانة بالجهات الأخرى لكن وفقًا لرؤية أصحاب كل تخصص، بالتنسيق مع النقابات المختلفة، بما يمثل تطويرًا شاملًا للمنظومة الإعلامية.

وفي وقت سابق من اليوم، عقدت الشركة المتحدة مؤتمرًا صحفيًّا تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، شهد إعلان استراتيجية التطوير المستمر بالمجموعة، واستعراض قائمة الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطن المصري من خلال كبريات الصحف والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية وشركات صناعة المحتوى التابعة للمتحدة.

وخلال المؤتمر، كشف المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للشركة، عن إنشاء صندوق المتحدة لرعاية العاملين فى مهنة الإعلام، بالشراكة مع العديد من الجهات، منها الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية.