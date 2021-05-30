رودريجير يعتذر لـ دي بروين: أنا آسف وأتمنى لك الشفاء العاجل

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اعتذر أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي، بعد إصابته للبلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

والحتم روديجير مع دي بروين في الشوط الثاني من المباراة، وأدى هذا الالتحام لإصابة نجم وسط السيتي وخروجه من ملعب اللقاء.

وكتب رودريجير اليوم الأحد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"أنا حقاً آسف على إصابة دي بروين، بالطبع لم يكن هذا مقصوداً مني".

وأضاف:"لقد اتصلت به شخصيا، وأتمنى له الشفاء العاجل، وآمل أن نتمكن من رؤيته مرة أخرى في الملعب قريباً جداً".

وتوج تشيلسي بثاني ألقابه في دوري أبطال أوروبا أمس السبت بعدما فاز على السيتي بهدف دون رد.