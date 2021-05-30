قناة السويس: حريصون على حل الأمور بشكل ودي مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة

قال جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إن الهيئة أكدت سعيها للحلول الودية مع الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة «إيفرجيفن»؛ حفاظا على العلاقات الاستراتيجية مع العملاء، مشيرًا إلى أن الأمر سيكون خاضعًا لقرار القضاء المصري، حال عدم التوصل إلى حل مرضٍ لقيمة التعويضات.

وأضاف خلال تصريحات لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الهيئة عملت بشكل مكثف خلال الفترة الماضية؛ لإعداد ملف متكامل بقيمة المطالبات المالية والخسائر المادية والمعنوية المتكبدة وتقديرات التعويضات على مدار 6 أيام فترة جنوح السفينة، لافتًا إلى تأييدها بالمستندات اللازمة وإرسالها إلى الشركة المالكة.

ونفى وجود تضارب بين القيمة الأولية للتعويضات التي أعلنتها الهيئة بقيمة 916 مليون دولار، وبين خفض المبلغ إلى 550 مليون دولار، موضحًا أن الهيئة قدرت القيمة الأولية وفقًا لدراساتها؛ بسبب عدم إرسال الشركة المالكة قيمة البضاعة والسفينة.

وأكد أن ما قامت به الهيئة خلال الأيام الستة لجنوح السفينة «عملية إنقاذ لا تقبل التشكيك أو التلاعب بالمفردات»، مضيفًا أنها اعتمدت على مناورات القطر والشد واستحداث مفهوم التكريك واشتراكه في عمليات الإنقاذ، مع الحفاظ على سلامة الأطقم المشاركة والبضاعة الموجودة.

وتطرق بالحديث عن حركة الملاحة بالقناة، مؤكدًا أن الهيئة تحقق معدلات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يبعث برسالة إيجابية وطمأنة بشأن قدرة القناة على التعامل مع الأزمات والتعافي منها.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي لهيئة قناة السويس، اليوم الأحد، بمركز المحاكاة والتدريب البحري بمدينة الإسماعيلية، للجنة المسئولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي.