 السعودية.. القبض على مواطن اعتدى على امرأة وسرق ما بحوزتها من مقتنيات - بوابة الشروق
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السعودية.. القبض على مواطن اعتدى على امرأة وسرق ما بحوزتها من مقتنيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
نشر في: الأحد 30 مايو 2021 - 6:30 ص | آخر تحديث: الأحد 30 مايو 2021 - 6:30 ص

ألقت الجهات الأمنية في مكة المكرمة القبض على مواطن اعتدى على امرأة وسرق ما بحوزتها من مقتنيات.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه اعتداء قائد مركبة على امرأة في أحد الشوارع وسرقة ما بحوزتها، فقد تمكنت الجهات المختصة بشرطة محافظة جدة من تحديد هوية الجاني والقبض عليه.

وبين المتحدث باسم شرطة مكة أن المتهم مواطن في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

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