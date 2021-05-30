مقتل وإصابة 21 شخصا في هجوم إرهابي بجنوب شرق النيجر

أعلنت الحكومة في النيجر مقتل 8 أشخاص (4 مدنيين وأربعة من عناصر قوات الأمن) في هجوم إرهابي بمدينة "ديفا" جنوب شرق النيجر بالقرب من نيجيريا.

وذكرت وزارة الدفاع بالنيجر في بيان - حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الأحد - أن ثمانية من عناصر قوات الدفاع والأمن في النيجر وخمسة مدنيين أصيبوا خلال هذا الهجوم أيضا.. مشيرة إلى تحييد عدد من الإرهابيين وقتل ستة منهم.

وأوضح البيان أن عملية تمشيط تجرى في المنطقة.. ذاكرا أن الجيش الحكومي دمر سبع سيارات للمهاجمين مزودة بأسلحة رشاشة واستولى على أسلحة ومعدات.

وكان مسئول رفيع المستوى في محافظة "ديفا" قد أعلن أمس الأول أن عناصر من "بوكو حرام" هاجموا المدينة من جانب "باجارا" في الجزء الجنوبي من المدينة على أطراف حدود النيجر.

يذكر أن "ديفا" تعرضت لهجمات عدة منذ عام 2015، وفي مايو عام 2020 اندلع قتال عنيف بين الجيش وإرهابيين بالقرب من جسر "دوتشي" الذي يربط النيجر ونيجيريا جنوب المدينة؛ وأدى القتال ضد "بوكو حرام" وإرهابيو تنظيم "داعش" في غرب إفريقيا إلى مقتل أكثر من 36 ألف شخص منذ عام 2009 ونزوح ما يقرب من مليوني شخص من ديارهم في شمال شرق نيجيريا.