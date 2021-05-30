غضب من حذف الصين مشاهد ليدى جاجا من حلقة «فريندز»

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غضب محبو مسلسل «فريندز» الشهير فى الصين بعد اقتطاع الرقابة المشاهد التى يظهر فيها النجوم الضيوف ليدى جاجا وجاستن بيبر وفرقة «بى تى إس» الكورية من حلقة لم الشمل التى طال انتظارها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

فعندما بثت الحلقة الخاصة من المسلسل الأشهر خلال التسعينيات، على ثلاث منصات فيديو صينية، تم اقتطاع مشاركات المشاهير الذين تسببوا فى غضب الحزب الشيوعى الحاكم من كل النسخ.

ومُنعت ليدى جاجا من القيام بجولة موسيقية فى الصين عام 2016 بعدما التقت الزعيم الروحى للتيبت المنفى الدالاى لاما الذى تعتبره بكين انفصاليا.

وتم حظر بيبر منذ عام 2014 عندما نشر صورة لنفسه عند ضريح ياسوكونى المثير للجدل فى طوكيو الذى يكرم ضحايا الحرب وبينهم مدانون بارتكاب فظائع.

وأثارت فرقة «بى تى إس» الكورية الجنوبية غضبا خلال حفلة العام الماضى بعدم ذكر المقاتلين الصينيين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب الكورية عندما تحدثت عن «تاريخ الألم» فى المنطقة.

كما أشار مستخدمو الإنترنت الصينيون أيضا إلى أن النسخ المحلية من حلقة «فريندز: ذى ريونيون» التى أطلقت، الخميس، فى جميع أنحاء العالم على «إتش بى أو ماكس»، مُحى منها كل ما يشير إلى مجتمع المثليين.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، لم ترغب خدمات البث الصينية «إيكى» و«يوكو» و«تنسنت فيديو» فى التعليق عن سبب الرقابة.

ويحظى المسلسل الكوميدى الذى يدور حول ستة من سكان نيويورك بمتابعة كبيرة بين جيل الألفية الصينى، وحتى أنه موصى به فى المدارس كوسيلة لتعلم اللغة الإنجليزية.

ولجأ محبو المسلسل الغاضبون إلى وسائل التواصل الاجتماعى للتعبير عن إحباطهم إزاء الرقابة.

وكتب أحدهم: «انتظرت أسابيع لمشاهدة (فريندز ريونيون) لأجد أن النسخة التى بثت فى الصين كانت مشوهة بالكامل»، وسأل آخر: «لم لا تسمح الرقابة لنا بالاستمتاع بمسلسل كوميدى؟».