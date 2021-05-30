الدبيبة يطلب من الجزائر المشاركة في مسعى المصالحة الليبية

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مرفوقا بوفد وزاري هام.

وكشفت الرئاسة الجزائرية في بيان لها ان المحادثات تناولت سبل تكثيف التعاون الثنائي ودعمه في كل المجالات، ولا سيما التنسيق الأمني ومحاربة الجريمة العابرة وحماية الحدود المشتركة، وكذا زيادة التبادل التجاري من خلال فتح المجال الجوي ومنافذ أخرى يمكن فتحها.

وأكد ذات المصدر ان الزيارة شكلت فرصة لتأكيد دور الجزائر المحوري في تعزيز المصالحة الليبية الليبية، واستكمال مسار الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية.

وقال الدبيبة، في تصريح للتلفزيون الجزائري ،إنه بحث مع الرئيس تبون، العديد من مجالات التعاون منها التعاون الأمني ومجابهة التحديات التي تحيط بالبلدين كتأمين الحدود المشتركة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وكشف الدبيبة، انه طلب من الرئيس تبون، ان تلعب بلاده دورا في مسعى المصالحة الوطنية في ليبيا، مؤكدا ان الجزائر لم تتدخل في الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ 10 سنوات. كما دعا المجتمع الدولي للتصدي للقوات الأجنبية والمرتزقة التي تتواجد في " صحرائنا الكبيرة".

كما لفت إلى طلبه من الرئيس الجزائري فتح المنافذ البحرية بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشيدا في نفس الوقت بالتعاون الجزائري-الليبي في مجال الطاقة والكهرباء حيث تقدمت ليبيا بطلبية احتياجات عامة.

كما أشار الدبيبة، إلى التعاون مع الجزائر في مجال الصحة إلى جانب تأهيل الكوادر في قطاعات متعددة.