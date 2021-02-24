كوريا الجنوبية: نستقبل دفعة من لقاح جونسون آند جونسون من أمريكا هذا الأسبوع

أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية كيم بو كيوم، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تستقبل سول لقاح جونسون اند جونسون المضاد لفيروس كورونا من الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع لتطعيم مليون شخص، عقب تعهد واشنطن بالتبرع باللقاحات من أجل الجنود الكوريين.

وتعد هذه الكمية تقريبا نحو ضعف ما تعهد به الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقاء مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي إن" مطلع هذا الشهر، من أجل تطعيم جميع الجنود الكوريين وعددهم 550 ألف جندي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن كيم، الذي يترأس لجنة حكومية لإدارة الكورث " طائراتنا العسكرية سوف تجلب اللقاح خلال هذا الأسبوع لتطعيم جميع الجنود، بما فيهم جنود الاحتياط".

وأضاف" الوكالة الكورية للحماية من الأمراض والوقاية منها ستعلن عن خطة تطعيم مفصلة في وقت لاحق".

وكانت كوريا الجنوبية قد وافقت في أبريل الماضي على استخدام لقاح جونسون اند جونسون المؤلف من جرعة واحدة.

وحصل من بين جميع أفراد القوات الكورية الجنوبية، أكثر من 114 ألف فرد في الثلاثينيات من عمرهم وأكبر على لقاح استرازينيكا، في حين من المتوقع أن يحصل الجنود الأصغر سنا على لقاح فايزر.

وقال رئيس الوزراء الكوري " أريد أن أعرب عن أمتناني لبايدن والحكومة الأمريكية على هذا القرار، الذي يؤكد التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".