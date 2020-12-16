الصحة العالمية تدعو إلى الإسراع بتصنيع اللقاحات وتوزيعها العادل

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، قادة العالم إلى الإسراع بتصنيع اللقاحات والتوزيع العادل، قائلا: "إن دعم دفعة كبيرة لتطعيم ما لا يقل عن 10% من سكان كل بلد بحلول سبتمبر و30% بحلول نهاية العام، ومشاركة الدول بجرعات كبيرة من كوفاكس، وإعطاء الشركات المصنّعة الأولوية لكوفاكس، يُمكن من الوصول إلى إنقاذ الأرواح".

وأضاف جيبرييسوس: "الهدف من العدو السريع حتى سبتمبر المقبل، هو تطعيم ما لا يقل عن 250 مليون شخص إضافي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بما في ذلك جميع العاملين الصحيين والفئات الأكثر عرضة للخطر - كأولوية أولى".

وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى أنه مع تسجيل أكثر من 3.5 مليون حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19، وخسارة تقديرية للاقتصاد العالمي تبلغ 22 تريليون دولار أمريكي، ومتغيرات جديدة للفيروس تؤدي إلى زيادة التفشي، فإن هذه الجائحة أبعد ما تكون عن نهايتها.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تتمثل أسرع طريقة في القضاء على الجائحة في زيادة التصنيع العالمي للقاحات والاختبارات والعلاجات والإمدادات الطبية الأخرى بشكل كبير، وضمان الوصول العادل.

وأشار بيان منظمة الصحة العالمية إلى أنه قبل عام، انضم أكثر من 40 من قادة الدول إلى منظمة الصحة العالمية في إنشاء مبادرة "تجمّع الوصول إلى التكنولوجيا" التي تهدف لتقاسم البحوث العلمية وتضمن العدالة عند الاستجابة لكوفيد-19، إذ تعتمد هذه المبادرة على تجربة مجموعة براءات اختراع الأدوية، وتوفر منصة واحدة حيث يمكن لمبتكري المنتجات الصحية لكوفيد-19 مشاركة المعرفة والتقنيات طوعا مع الشركات المصنعة.

وشدد مدير عام منظمة الصحة العالمية على الحاجة لمشاركة المزيد من المصنّعين في مجال الصحة لمشاركة الأدوات المنقذة للحياة "حتى نتمكن من زيادة الإنتاج وتوسيع نطاق الوصول".. حيث قال الدكتور تيدروس: "نرحب بالاهتمام الذي أعرب عنه العديد من مصنّعي التشخيصات الذين يجرون بالفعل مناقشات متقدمة مع C-TAP لمشاركة التكنولوجيا الخاصة بهم، وأيضا المؤسسات البحثية التي ترغب في مشاركة معرفتها مع C-TAP".