إسرائيل تستدعي السفير الفلبيني على خلفية تصويت لبلاده في مجلس حقوق الإنسان الأممي

استدعت الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد، السفير الفلبيني ماكيروج ألبرتو، وذلك على خلفية تصويت بلاده الأسبوع الماضي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق فيما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن جلعاد كوهين نائب وزير الخارجية الإسرائيلية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ القول إن التصويت غير مقبول بالنسبة لإسرائيل ويمثل مكافأة للإرهاب.

وقال كوهين :"من غير المقبول أن تدعم دولة مثل الفلبين، التي تعاني من الإرهاب الإسلامي المتطرف والقاتل في جنوبها، قرارا يتجاهل جرائم الحرب التي ترتكبها حماس الإرهابية".

وأضاف كوهين أن إسرائيل تتوقع من الدول الصديقة مثل الفلبين الوقوف إلى جانب إسرائيل وعدم دعم القرارات التي تعزز الإرهاب.

وكان مجلس حقوق الإنسان صوت الخميس الماضي بأغلبية 24 إلى تسعة أصوات لصالح التحقيق بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب خلال مواجهاتها الأخيرة مع الفلسطينيين. وامتنعت 14 دولة عن التصويت. ولم تصوت أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالموافقة.