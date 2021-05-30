مندوب السفارة ينهي إجراءات استلام الجثمان.. ويطلع على نتائج التحقيقات بعدم وجود شبهة جنائية

حصلت "الشروق" على شهادة الوفاة وتصريح الدفن الخاص بمدير جهاز الاستخبارات الأوكراني الأسبق فيكتور هفوذد، ٦٢ عامًا، الذي توفي بمدينة دهب غرقًا خلال ممارسته رياضة الغطس بأحد شواطئ مدينة دهب في جنوب سيناء.

وجاء في شهادة الوفاة الصادرة من مكتب صحة مدينة دهب بجنوب سيناء، ان تاريخ الوفاة الثامن والعشرون من مايو الجاري، الساعة الحادية عشر صباحًا، بمنطقة المبسط التابعة لمدينة دهب، عن عمر 62 عامًا، أوكراني الجنسية ومسيحي الديانة، ومقيم بمنطقة العصلة بمدينة دهب.

وجاء في تصريح الدفن، أنه سيجري دفن الجثة بجبانة أوكرانيا، وقيد بسجل الوفيات برقم قيد (13)، واسم المبلغ بحادث الغرق عيد حنفي سالم عبد اله سالم.

أكد مصدر طبي بالإدارة الصحية بمدينة دهب في جنوب سيناء، أن مندوب السفارة الأوكرانية بالقاهرة، تسلم اليوم الأحد جثمان مدير جهاز الاستخبارات الأوكراني الأسبق.

وقال المصدر في تصريح له اليوم، إن مندوب السفارة قام بإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بنقل الجثمان، وجرى تسليمه تقرير الطب الشرعي، واطلاعه على نتائج التحقيقات التي أكدت أن الوفاة لا يوجد بها شبهة جنائية، وإنما نتيجة اسفكسيا الغرق.

تلقي اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، يوم الجمعة الماضي، بلاغًا من اللواء محمد العناني، مدير إدارة البحث الجنائي، بالعثور على فيكتور هفوذد، ٦٢ عامًا (Victor Hvoz) أوكراني الجنسية، ويحمل جواز سفر رقم (ER315593)، جثة هامدة؛ إثر تعرضه للغرق في رحلة غطس بإحدى القرى السياحية.

وتبين أن المتوفى مواليد ٢٤ مايو ١٩٥٩، وكان يعمل رئيسًا لجهاز المخابرات الأوكرانية سابقًا، وجرى إخطار السفارة الأوكرانية بالقاهرة بالحادث، وأمرت النيابة العامة بجنوب سيناء بالتحقيق في الواقعة، وندب الطب الشرعي إلى مستشفى دهب لتحديد سبب الوفاة.

وأصدرت النيابة العامة بيانًا أمس، يُفيد باستقبالها جثمان أوكرانيِّ الجنسية إثر توفيه غرقًا، وأن صديقًا له من ذات الجنسية كان برفقته أقر أنهما خلال غوصهما على عمق 40 مترًا فُوجئ بالمتوفى يصعد إلى سطح الماء بسرعة زائدة، فحاول إيقافه خشيةً على حياته فلم يُفلح، وبوصولهما إلى السطح نزع المتوفى جهاز التنفس عنه وكان لا يزال على قيد الحياة، فحاول صديقه إسعافه، بمساعدة غطاس مصري وتمكنا من إخراجه إلى الشاطئ وتوليا إسعافه، ولكنه تُوفي إثر نقله إلى المستشفى.

وأكدَّ صديقه عدم اتهامه أحدًا في الوفاة وأنها لا يعتريها أي شبهة جنائية.

وسألت النيابة العامة صديقَ المتوفى ومالكَ مركز الغوص الذي استخدم مُعدّاته يوم الواقعة، والمدربَ الذي كان برفقتهما، أكدوا أن المتوفى حائزٌ على رخصة دولية تُجيز له الغوص على عمق مائة مترٍ تحت سطح الماء، وأن وفاته جاءت نتيجة إعيائه الشديد إثر صعوده المفاجئ إلى السطح، مؤكدين أنه لا شبهة جنائية فيها، وكذا أكدت تحريات الشرطة ذلك.

وناظرت النيابة العامة جثمان المتوفى فلم تلحظ فيه أية إصابات ظاهرة، وتبينت زُرقة في عنقه ووجهه وخروج إفرازات من فمه وبقعًا حمراء في قدميه وظهره، فأخطرت النيابة العامة السفارةَ الأوكرانية بالواقعة لندب مندوبٍ رسميٍّ عنها لحضور إجراءات التحقيق، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان بيانًا لسبب وفاته.

وأرسلت النيابة معدات الغوص التي كان يستخدمها إلى غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لفحصها، لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام في العمق الذي كان قد وصله المتوفى.