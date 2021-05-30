وزيرة الهجرة: مبادرة اتكلم عربي تهدف لمواجهة محاولات طمس الهوية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" هي مبادرة وطنية للتعريف بالقيم والثقافة المصرية بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة وإنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، فضلا عن مواجهة محاولات طمس الهوية التي يتعرض لها أبناؤنا بالخارج.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم - في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - أنه "من خلال هذه المبادرة نؤكد أننا لسنا ضد تعلم اللغات الأخرى والانفتاح على الثقافات المختلفة، ولكن لابد من عدم إغفال لغة أوطانهم"، مضيفة أنه عقب إعداد المحاور المختلفة للعمل، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف الوزارة بتوسيع الأهداف والسعي لقيام المبادرة بدور إقليمي لمواجهة حروب طمس الهوية وجمع أبناء الأقليات بالخارج وربطهم بجذورهم.

وأشارت إلى "العمل على كل المحاور لتقديم خدمة مميزة للمصريين بالخارج والحفاظ على الهوية المصرية لديهم، لذلك نحن نعمل من خلال اللقاءات المباشرة، إلا أن جائحة كورونا وتعليق حركة الطيران كانت عائقا أمامنا لعقد لقاءات مباشرة مع أبنائنا، ولكننا استغلينا جميع وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم عقد أكثر من 15 لقاء عبر الفيديوكونفرانس، وكذلك تم التواصل مع أبنائنا بالخارج عن طريق التطبيقات".

وقالت وزيرة الهجرة إن الوزارة قامت خلال الأيام القليلة الماضية بإطلاق التطبيق الإلكتروني للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، الذي قامت بإنتاجه بالكامل شركة "نهضة مصر للنشر"، ويشمل محتوى تعليميًا شيقًا لتعليم الأطفال اللغة العربية إلى جانب تقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا، حيث يقدم مواقف حياتية مختلفة عبر القصص والأغاني تهدف لخلق معايشة متكاملة تقدم عاداتنا وتقاليدنا في إطار جذاب.

وتابعت: "تم إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق التي تستهدف الأطفال من سن (3 إلى 6) سنوات، من خلال تقديم محتوى يتناسب مع هذه الفئة العمرية وتعليمهم مهارات اللغة الأربع من استماع وتحدث وقراءة وكتابة، بالإضافة إلى تعليمهم حروف اللغة العربية كافة وتقديم مئات الكلمات العربية الشائعة ومساعدتهم في تكوين جمل مختلفة، كل ذلك من خلال قصص وأغان وفيديوهات وأنشطة تفاعلية".

وأشارت مكرم إلى أن التطبيق يأخذ المستخدم في رحلة داخل محافظات ومناطق مصر المشهورة بدءا بالنوبة ومروراً بسيناء والقاهرة والجيزة والدلتا والإسكندرية، ويقدم للأطفال أهم معالم تلك المناطق من دير سانت كاثرين إلى الأهرامات والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المناطق الهامة، ومن المخطط أن يشمل التطبيق المراحل العمرية المختلفة ليستهدف الأعمار من سن( 6 إلى 9 )سنوات كمرحلة ثانية، ومن سن( 9 الى 12) سنة كمرحلة ثالثة.

ولفتت إلى تصوير 13 حلقة بمشاركة عدد من النجوم، سواء في الفن أو الرياضة أو الإعلام، وبمشاركة أبنائنا بالخارج للحديث عن المبادرة والأهداف الخاصة بها، والحديث عن العادات والتقاليد المصرية، وإعداد حلقات تعليمية بالرسوم المتحركة، وتدشين حملات ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزيرة الهجرة أن مبادرة "اتكلم عربي" هي نتاج لتضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص، حيث نعمل في إطار المبادرة مع دار نهضة مصر والتي قامت بإعداد التطبيق للهواتف المحمولة والمحتوى الخاص به، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم للتنسيق والتعاون المشترك لما نحتاجه في مختلف المراحل العمرية.

وأوضحت أن من أهم الصعوبات هي الوصول إلى أبناء المصريين بالخارج المنتشرين حول العالم، وهو ما يستلزم خطة تسويق جيدة حيث بدأنا فيها بالفعل في وزارة الهجرة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إضافة إلى لقاءات مباشرة مع الأسر ومع الأطفال أنفسهم .. كما سيتم تقييم حجم التفاعل على التطبيق والتعليقات كل 3 أشهر للعمل على تطويره والاستجابة لأي ملاحظات فنية أو لغوية.