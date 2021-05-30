 حقوق المنيا تكرم الطلاب المتفوقين في الأنشطة الطلابية - بوابة الشروق
الأحد 30 مايو 2021 3:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

حقوق المنيا تكرم الطلاب المتفوقين في الأنشطة الطلابية

حقوق المنيا تكرم الطلاب المتفوقين
حقوق المنيا تكرم الطلاب المتفوقين
ماهر عبد الصبور:
نشر في: الأحد 30 مايو 2021 - 1:58 ص | آخر تحديث: الأحد 30 مايو 2021 - 1:58 ص

كرم الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، طلاب وطالبات كلية الحقوق المشاركين في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2020/2021، وذلك في إطار خطة الجامعة لتكريم الطلبة المتميزين والمتفوقين والاهتمام بهم علميا وثقافيا.

وأكد الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بالمنيا، أن عملية التكريم جاءت تقديرا لمجهودات الطلبة المتفوقين المشاركين في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2020/2021، مما كان له مردود إيجابي للارتقاء بالكلية والإعلاء من شأنها.

وأشار إلى أن عملية التكريم مازالت مستمرة لكل طالب متفوق ومجتهد، وذلك لتشجيع الطلبة على الإبداع والتفوق والمشاركة في العملية المجتمعية مثل عمل مبادرات شبابية هادفة وتخدم المجتمع والشباب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك