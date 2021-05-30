حقوق المنيا تكرم الطلاب المتفوقين في الأنشطة الطلابية

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كرم الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، طلاب وطالبات كلية الحقوق المشاركين في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2020/2021، وذلك في إطار خطة الجامعة لتكريم الطلبة المتميزين والمتفوقين والاهتمام بهم علميا وثقافيا.

وأكد الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بالمنيا، أن عملية التكريم جاءت تقديرا لمجهودات الطلبة المتفوقين المشاركين في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2020/2021، مما كان له مردود إيجابي للارتقاء بالكلية والإعلاء من شأنها.

وأشار إلى أن عملية التكريم مازالت مستمرة لكل طالب متفوق ومجتهد، وذلك لتشجيع الطلبة على الإبداع والتفوق والمشاركة في العملية المجتمعية مثل عمل مبادرات شبابية هادفة وتخدم المجتمع والشباب.