الجونة المنقوص يخطف نقطة من الزمالك المتصدر

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اكتفى فريق الزمالك بنقطة التعادل السلبي مع مضيفه الجونة في مباراة الأسبوع الـ 25 من الدوري الممتاز.

التعادل جاء بعد مباراة متوسطة المتسوى من الزمالك، وبدا واضحا تأثره بالغيابات، ليفقد المتصدر نقطتين ثمينتين في صراع القمة، رغم لعب الجونة بنقص عددي لأكثر من نصف ساعة.

جاءت الـ 45 دقيقة الأولى بمستوى أقل من المتوسط من الفريقين، خاصة في غياب الضغط الهجومي من لاعبي الزمالك، حيث جاءت أبرز المحاولات بتسديدة أمام المرمى من أحمد فتوح في الدقيقة 10 مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 11 أضاع أوباما فرصة أخرى سهلة برأسية بين يدي الحارس إسلام طارق.

في المقابل لم يهدد الجونة مرمى محمد عواد باستثناء محاولة عرضية في الدقيقة الخامسة أبعدها محمد عبدالغني إلى ركنية، وتسديدة أخرى من عمرو بركات بين يدي حارس الزمالك

في الشوط الثاني ضغط الجونة وبدأ بشكل أفضل لكنه لم يستغل أفضليته.

وفي الدقيقة 59 لعب الجونة بنقص عددي بسبب طرد العربي بدر الذي حصل على الإنذار الثاني.

رغم ذلك لم يستغل الزمالك الأفضلية العددية وظلت المحاولات عشوائية.

دفع أسامة نبيه – الذي يقود الفريق بدلا من كارتيرون الموقوف – بإسلام جابر وأسامة فيصل بدلا من شيكابالا وروقا في الدقيقة 70.

ثم شارك في الدقيقة 82 سيف جعفر على حساب أحمد عيد، ولعب أخيرا مروان حمدي في الدقيقة 86 بدلا من أحمد فتوح.

وأضاع البديل سيف فرصة التقدم للزمالك من كرة ارتدت من حارس الجونة، حيث تابعها بتسديدة فوق العارضة.

الزمالك رفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول، أما الجونة فله 31 نقطة ويتقدم للمركز الـ 11.