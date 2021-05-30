مبيعات قياسية للأجهزة الإلكترونية التي يتم ارتداؤها خلال الربع الأول من 2021

أظهر تقرير لمؤسسة "آي.دي.سي" لأبحاث السوق ارتفاع مبيعات الأجهزة الإلكترونية التي يتم ارتداؤها مثل الساعات الذكية والنظارات المتصلة بالإنترنت وأجهزة مراقبة الحالة البدنية إلى مستوى قياسي خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلة 104.6 مليون وحدة بزيادة نسبتها 34.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه لأول مرة تزيد مبيعات هذه الأجهزة عن 100 مليون وحدة خلال ثلاثة أشهر.

وأشار تقرير آي.دي.سي إلى أنه في حين حافظت شركات الإلكترونيات العملاقة مثل آبل وسامسونج على حصص من السوق تزيد على 10% فإن الشركات المنافسة الأصغر هي التي تقود النمو في مبيعات هذه الأجهزة.

وقال رامون لاماس رئيس إدارة الأجهزة القابلة للارتداء في شركة آي.دي.سي، إنه "من المؤكد أن الشركات الأكبر حجمًا قد لفتت الانتباه إلى سوق الأجهزة القابلة للارتداء في جميع أنحاء العالم، إلا أن الشركات الأصغر هي التي تغذي النمو حاليا.. وبدلا من منافسة الشركات الكبرى رأسا برأس بتقديم منتجات مماثلة إلى السوق، اختارت الشركات الأصغر التركيز على أسواق محددة تحتاج إلى حلول مختلفة".

في الوقت نفسه، احتفظت شركة آبل الأمريكية بالمركز الأول في هذه السوق من حيث الحصة السوقية التي بلغت 28.8% خلال الربع الأول رغم تراجعها عن الفترة نفسها من الماضي حيث كانت 32.3%. وفي المركز الثاني جاءت شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية بحصة سوقية قدرها 11.3% مقابل 11.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت شركة شياومي الصينية في المركز الثالث بحصة قدرها 9.7%.