 حريق هائل بـ 4 مصانع أحذية فى المنوفية - بوابة الشروق
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حريق هائل بـ 4 مصانع أحذية فى المنوفية

ارشيفية
ارشيفية

نشر في: الأحد 30 مايو 2021 - 12:59 ص | آخر تحديث: الأحد 30 مايو 2021 - 12:59 ص

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بـ 4 مصانع أحذية بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد علاء عويس مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل بـ4 مصانع أحذية ببركة السبع، وأنه تم الدفع بـ 14 سيارة للدفاع المدنى برئاسة المقدم رضا عبده، وجار عمليات التبريد، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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