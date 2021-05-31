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حكام مباراة أسوان والمصري في الكأس

محمد جلال
نشر في: الأحد 30 مايو 2021 - 11:54 م | آخر تحديث: الأحد 30 مايو 2021 - 11:58 م

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة اسماء حكام مباراة أسوان ضد المصري البورسعيدي المقرر إقامتها غدا الإثنين على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويدير المباراة تحكيميا أحمد جمال ويعاونه الثنائي محمد عبدالمجيد ومصطفى عطية والحكم الرابع محمد طارق.

ووصل المصرى إلى دور الثمانية بعد تغلبه على طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ16 للبطولة، في حين صعد أسوان بعد تغلبه على الجونة بهدف نظيف.

يذكر أن مسؤولو أسوان، برئاسة أحمد سليمان، رصدوا مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم على تخطى عقبة المصري.


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