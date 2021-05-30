العراق: تظاهرات وقطع طرق رئيسية في ذي قار بسبب سوء الخدمات

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بانطلاق تظاهرات بمناطق عدة في محافظة ذي قار احتجاجا علي تردي الأوضاع في المحافظة وسوء الخدمات.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأحد، إن العشرات من أهالي الناصرية مركز محافظة ذي قار أقدموا علي إغلاق الشوارع الرئيسية وأحرقوا الإطارات خلال مظاهرات احتجاجية، كما طالب المتظاهرون بضرورة تحسين الخدمات وخاصة الكهرباء.

وكان صدامات اندلعت الثلاثاء الماضي إثر تفريق قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع لتظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، لمطالبة الحكومة بمعاقبة المسؤولين عن اغتيال ناشطين.