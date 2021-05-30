بايدن يعتزم إبلاغ بوتين أن أمريكا لن تلتزم الصمت حيال الانتهاكات الحقوقية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ستدافع عن حقوق الإنسان، وتعهد بإثارة المسألة الحقوقية خلال قمته والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر المقبل.



ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قال بايدن اليوم الأحد في تصريحات بولاية ديلاوير قيلي عطلة يوم الذكرى: "سوف اعقد اجتماعا مع الرئيس بوتين خلال أسبوعين في جنيف، وسأوضح أننا لن نقف صامتين لنسمح له بانتهاك هذه الحقوق".



ومن المقرر عقد قمة بين الزعيمين يومي 15 و16 يونيو، في خضم توتر العلاقات بين البلدين عقب هجمات اختراق الكترونية، ألقت الولايات المتحدة باللائمة فيها على روسيا، أو قراصنة يتخذون من روسيا مقرا لهم، وكذلك دعم بوتين لبيلاروس، التي أجبرت طائرة ركاب تابعة لشركة ريان إير الثلاثاء الماضي على الهبوط في مينسك، واعتقلت مدونا معارضا.



كما قال بايدن اليوم الأحد إنه أكد للرئيس الصيني شي جين بينج أن الولايات المتحدة لن تتسامح في انتهاكات حقوق الإنسان.



وقال: "أجريت محادثة مطولة لمدة ساعتين مؤخرا مع الرئيس شي، أوضحت له أننا لا يمكننا إلا الدفاع عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم لأن هذا دأبنا".