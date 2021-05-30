البيان الإماراتية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ضد إيران لتحقيق السلام

أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة ضد إيران بما يضمن ردع تجاوزاتها ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "الحوثي ونهج الكذب" - أن ميليشيا الحوثي تواصل الاستخفاف بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت للحفاظ على أمن اليمن واستقراره، إذ إنها في وقت تجري مباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث لبحث فرص السلام، تواصل تصعيدها في مأرب، فضلاً عن محاولتها على مدار يومين متتاليين استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية.

وأضافت "البيان"، أن الحوثي لا ينقلب على الشرعية فحسب، بل على المجتمع الدولي، الذي يجب أن يكون أكثر صرامة في التعامل معه، وألّا يترك له المجال لكي يواصل الاستعلاء على القرارات الدولية، إذ لم يترك الانقلابيون لأي مفاوضات أن تقول كلمتها، وكانت أغلب المشاورات والتفاهمات وجولات المفاوضات، يراد منها أن تحقق ما لم تحققه العملية العسكرية.