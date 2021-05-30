لميس الحديدي: تعيين قيادة مصرفية للشركة المتحدة أمر يحقق ضبطا ماليا مطلوبا

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن تعيين حسن عبد الله رئيس لمجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باعتباره رجلًا مصرفيًّا يعود إلى أن الشركة بحاجة إلى عملية ضبط مالي.

وقالت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة "on e"، مساء السبت، إن الشركة بصدد طرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية أمر يعني أن الشركة في حاجة إلى المزيد من الضبط وإعداد القوائم المالية بما يحقق نتائج معينة تكون قابلة لطرح الأسهم في البورصة.

وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب أن يكون مجلس إدارة الشركة المتحدة في هذا الاتجاه، مشددة على أن هذا الأمر لا يعني أن الشركة ستهمل القطاعات الأخرى سواء الإعلام أو الأعمال الفنية.

وتابعت: "تُترك التخصصات لأهل التخصصات، لكن الشركة تسير في اتجاه ضبط مالي وهذه خطوة شديد الأهمية في المرحلة المقبلة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تشكيلا جديدا لمجلس الإدارة، برئاسة حسن عبدالله، وعضوية كل من عمرو الفقي، ومحمد السعدى، وأشرف سالمان، وتامر مرسى، ومحمد سمير.

وكشفت الشركة، في مؤتمر صحفي عقد تحت شعار «5 سنوات من التطوير»، محاور العمل المستقبلى للشركة، وفى مقدمتها البدء فى اتخاذ الإجراءات لطرح أسهم الشركة فى البورصة المصرية، للجمهور والمؤسسات، بنسبة من ٢٠ إلى ٣٠ % للاحتفاظ بالأغلبية. كما تم الإشارة خلال المؤتمر، إلى تعيين هيئة استشارية تضم ذوى الخبرة فى المجالات المختلفة من خارج تشكيل الشركات، وإعادة تشكيل الهيكل الإدارى فى شركات المجموعة، وفتح باب التعاون مع جميع المبدعين والمتميزين من أفراد وشركات تعمل فى مجال الإعلام وخدماته.