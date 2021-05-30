تقرير: بانون ينضم لمعسكر المنتخب المغربي للمحليين

قرر الحسين عموتة، المدير الفني للمنتخب المغربي للمحليين توجيه الدعوة إلى بدر بانون، لاعب الأهلي من أجل الانضمام إلى المعسكر المقبل الذي سيخوضه أسود الأطلس، المُقرر انطلاقه الخميس 3 يونيو 2021 ويستمر حتى 11 منه.

واستغل الحسين عموتة، عدم توجيه مدرب المنتخب الأول وحيد خليلوزيتش، الدعوة لبدر بانون للمشاركة في المبارتين الوديتين أمام منتخبي غانا وبوركينافاس يومي 8 و12 من شهر يونيو المقبل

وتقرر ضم مدافع الأهلي للمنتخب الرديف المغربي الذي يواصل استعداداته لمونديال العرب الذي ستحتضنه دولة قطر شهري نونبر ودجنبر المقبلين .

وكان وحيد خليلوزيتش، قد كشف في وقت سابق أن قرر عدم توجيه الدعوة إلى بدر بانون، لا يعني أنه مستبعد من الفريق الوطني.

وأوضح :"كان علي حسم اختياراتي.. ولأكون صريحا كان الخيار بين جواد الياميق وبدر بانون في مرحلة ما، اخترت قائمة اللاعبين التي أراها جاهزة ومناسبة للظرفية الرهينة. بانون لاعب جيد جدا، وأتابعه عن كثب؛ لكنني فضلت لاعبين جيدين أكثر في الالتحام والقوة البدنية، لأنهما خاصيتان مهمتان في المنافسات الإفريقية".