تحرير 3810 محاضر لعدم ارتداء الكمامة وتشميع 293 منشأة في دمياط

أكدت منال عوض، محافظ دمياط، على متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بصفة دورية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال المرور المستمر على المطاعم والكافيتريات و المقاهى والمنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق، وفقاً لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت محافظ دمياط، أن الحملات المُنفذة منذ مطلع مايو الجاري، أسفرت عن تحرير 3810 محاضر، لعدم ارتداء الكمامة، وغلق وتشميع 293 منشأة ومقاهي و مطاعم وورش، لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومواعيد الغلق، والتي تم بدء العمل بها منذ ٦ مايو.

وشددت محافظ دمياط على رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات والتعامل بحسم مع المخالفين.