كندا تسجل 980 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

سجلت كندا 980 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و881 ألفا و830 إصابة، والوفيات إلى 41 ألفا و42.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 85 مليونا و304 آلاف و173 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.