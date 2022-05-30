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محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها

محسن عشري
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 4:04 م | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 4:04 م

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا للوقوف على تطورات العمل في المشروعات الجاري تتفيذها بالمحافظة.

واستمع المحافظ، لمستجدات أعمال اللجان المشكلة لمتابعة المشروعات، موضحا أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المختصة بالعمل مع الإسراع في معدلات تنفيذ الأعمال، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد حاليا العديد من المشروعات السياحية والخدمية ومشروعات الطرق تماشيا مع خطة التنمية الموسعة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن جميع الأحياء تشهد طفرة في المشروعات الخدمية والتنموية، والتي تهدف لتحسين وجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، مشددا على تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة استعدادًا لإنهاء العمل بعدد من المشروعات.


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