ينتظر عشاق الساحرة المستديرة "كرة القدم" حول العالم وخاصة في إفريقيا، المواجهة المرتقبة بين الأهلي "البطل" والوداد البيضاوي "صاحب الأرض"، في نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثامن والخمسون من البطولة الأولى للأندية التي ينظمها "كاف"، والنسخة السادسة والعشرين بالنظام الجديد.

ويبحث الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، عن التتويج باللقب للموسم الثالث تواليا والحادي عشر في تاريخ الأحمر الزاخر، عندما يلتقي الوداد المغربي الطامح لانتزاع الكأس الثالث له في ظل وجود عاملي الأرض والجمهور، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء.

وكان الاتحاد الإفريقي "كاف"، أعلن عن إسناد المباراة النهائية للجنوب إفريقي فيكتور جوميز ، بعد اختياره أفضل حكم في القارة العام الماضي، بالإضافة إلى المستوى المميز الذي قدمه في العديد من المناسبات.

وولد صاحب الـ 39 عاما، لأب وأم برتغاليين في جنوب إفريقيا، لعب شقيقه كرة القدم بشكل احترافي لوقت قليل بينما كان والده مغرم باللعبة بسبب أصوله التي تعود لجزيرة ماديرا البرتغالية المحبة للكرة.

وقال جوميز للموقع الرسمي لـ "كاف": «لعبت في نادي منطقتنا كظهير أيمن لبعض الوقت، لكنني أدركت بأني لست لاعبًا جيدًا، لفت التحكيم نظري وكنت أتوسل إلى مدربي أن يجعلني حكمًا أثناء التدريبات، حينها أدركت أن التحكيم يجري في دمي».

وأضاف: «شغفي بالتحكيم وصل ذروته حينما شاهدت كأس العالم 1998 في فرنسا، الجميع كان يراقب النجوم لكنني كنت أصب تركيزي على الحكام، تواصلت مع الاتحاد الجنوب إفريقي بعدها لأرى كيف يمكنني أن أبدأ مسيرتي، حصلت على بعض المباريات كحكم مساعد، وبدأت كحكم ساحة بعد العديد من الدورات التدريبية».

وحصل جوميز على الشارة الدولية بسن 28 عامًا عام 2011.

رجل عائلة

أكد الحكم الجنوب إفريقي أن وصوله إلى مكانته الآن كان بسبب عائلته والناس المحيطين به.

وتابع في حواره لموقع "كاف": رحلتي كانت مثيرة وأنا سعيد بما حققته، أنا شاكر للناس التي دعمتني دائمًا في حياتي.

واعترف الأب لطفلين أن موازنة حياته الشخصية مع المهنية لم يكن أمرًا سهلًا، فمع إدارته للمباريات، يملك جوميز مصنعًا لمعالجة المياه وشركة لتصنيع البلاستيك، إذ قال: أنا محظوظ بزملائي الذين يشجعونني خلال مسيرتي التحكيمية، وفي العمل لدي شريك مخلص يقلل من أعباء العمل.

وأضاف: زوجتي مصدر قوتي، وأفضل من ينتقدني، تشاهد جميع مبارياتي وتنبهني للأخطاء، إنها داعمة لي على الدوام.

الحفاظ على السمعة

تمثّل سمعة جوميز كل شيء بالنسبة له إذ أكد مرارًا وتكرارًا أنها ستلازمه مدى حياته.

ونقل موقع "أي أوه إل" الجنوب إفريقي تصريحات له قال فيها: كونك حكم سيمنعك من تكوين العديد من الصداقات.

وأردف: التحكيم لا يتعلق فقط بقراراتك داخل الملعب بل بتصرفاتك خارجه أيضًا، يجب أن أكون قدوة وأن أقوم بكل شيء بشكل أخلاقي، من الضروري أن تتحلى بالصدق والنزاهة، إنها شيء سيلاحقني أنا وعائلتي.

رفض 30 ألف دولار «رشوة»

رفض جوميز رشوة تقارب 30 ألف دولار أثناء تواجده في نيجيريا لإدارة مباراة في كأس الكونفدرالية الإفريقية بين بلاتو يونايتد النيجري واتحاد العاصمة الجزائري.

ونقل موقع "غول" تصريحات رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم "تندا ماسيكوا" الذي عبر خلالها عن فخره بطريقة تعامل حكام بلاده مع الحادثة.

وقال: لقد تصرف حكامنا بشكل جيد للغاية، فور وقوع المشكلة قاموا بالإبلاغ عنها على الفور إلى الاتحاد القاري لإجراء مزيد من التحقيقات حول هذه المسألة.

وأكمل: حكامنا أظهروا للقارة والعالم أجمع أنهم لن يتهاونوا مع الفساد، نحن فخورون بهم.