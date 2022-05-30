الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا تقدم يذكر في حل أزمة مع إيران

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الإثنين، في تقرير اطلعت عليه وكالة رويترز إن إيران لم تفعل شيئاً يذكر للإجابة على أسئلة الوكالة التي تطرحها منذ فترة طويلة بشأن مصدر آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة على الرغم من مساع جديدة لتحقيق انفراجة في هذا الشأن.

وقال التقرير الفصلي الجديد الصادر عن الوكالة: "لم تقدم إيران إيضاحات وتفسيرات تتسم بالمصداقية التقنية فيما يتعلق بما عثرت عليه الوكالة في تلك المواقع... مشكلات الضمانات بالنسبة للمواقع الثلاثة لا تزال عالقة".

وأظهر تقرير فصلي منفصل صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية واطلعت عليه رويترز أيضا أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لنسبة نقاء تبلغ 60% يقدر أنه زاد بمقدار 9.9 كيلوجرام إلى 43.1 كيلوجرام.