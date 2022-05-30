استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا في مختلف دول العالم

واصلت دول العالم، اليوم الأحد، تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 890 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 10 ملايين و717 ألفا و251 إصابة. ولم تسجل الوزارة أي حالة وفاة جديدة، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 43 ألفا و78 حالة وفاة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 203 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و908 آلاف و516 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 65 ألفا و678 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية تسجيل 40 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و953 ألفا و447 إصابة، ولم تسجل الوزارة أي حالة وفاة جديدة، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 29 ألفا و130 حالة وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 91 إصابة جديدة وحالة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و24 ألفا و574 إصابة. ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 6 آلاف و636 حالة وفاة.

وفي أحدث حصيلة أصدرتها وزارة الصحة الأمريكية، سجلت الولايات المتحدة 4438 إصابة جديدة و10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 85 مليونا و715 ألفا و880 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن مليون و31 ألفا و269 حالة وفاة.

وسجلت السنغال 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 22 حالة إصابة.

وفي صربيا، تم تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس وحالة وفاة واحدة، لترتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 5,521 حالة إصابة.

وفي نيبال، تم تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، لترتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 110 حالة إصابة.

وفي البرازيل سجلت السلطات الصحية 24 ألفا و239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضي.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 200 إصابة جديدة وصفر وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و690 ألفا و254 حالة، فيما ظل تراكمي الوفيات ثابت عند الـ60 ألفا و455 حالة.

وفي اليونان، سجلت وزارة الصحة 2575 إصابة ووفاة 19 شخصا بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و445 ألفا و538 مصابا والوفيات إلى 29 ألفا و803 حالات.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية هناك إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 792 ألفًا و758 حالة والوفيات إلى 9713 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 14 ألفا و826 إصابة و27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 مليونا و388 ألفا و877 مصابا والوفيات إلى 166 ألفا و569 مصابا.

وفي تشيلي، سجلت وزارة الصحة 8656 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و693 ألفا و241 إصابة، فيما تظل حصيلة الوفيات ثابتة عند الـ57 ألفا و877 وفاة.

وفي سيريلانكا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 663 ألفا و 816 شخصا.

وذكرت صحيفة كولومبو بيدج السريلانكية أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16 ألفا و516 حالة.

وفي ميانمار، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 613 ألفا و 315 شخصا، بينما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 19 ألفا و434 حالة وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 177 ألفا و977 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليونا و 238 ألفا و713 حالات إصابة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 157 ألفا و502 حالة إصابة و191 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.

وفي ماليزيا، سجلت السلطات الصحية هناك 1155 إصابة جديدة و5 حالات وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و503 ألفًا و734 حالة والوفيات إلى 35 ألفا و 665 حالة وفاة.

وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية 16 ألفا و 440 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 29 مليونا و 479 ألفا و 438 إصابة مؤكدة، فيما استقر عدد الوفيات عند 148 ألفا و 129 حالة لعدم تسجيل وفيات جديدة.

وفي كندا، سجلت السلطات الصحية 878 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و865 ألفا و 143 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالتي وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 40 ألفا و982 حالة وفاة.

وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و212 ألفا و95 حالة ويستقر عدد الوفيات عند 9376 حالة لعدم تسجيل وفيات جديدة.

وفي سنغافورة، سجلت وزارة الصحة 2551 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و295 ألفا و920 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 1383 حالة وفاة.

وفي جنوب أفريقيا، سجلت وزارة الصحة 1774 إصابة جديدة و4 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و953 ألفا و967 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 101 ألفا و146 حالة وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 31 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و105 آلاف و258 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 حالة وفاة.

وفي ألبانيا، سجلت السلطات الصحية 20 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 276 ألفا و101 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 3497 حالة وفاة.