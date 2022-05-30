باتت سحب الدخان الخانقة ونشوب الحرائق بشكل شبه يومي، حوادث عادية في مدينة كاردي التركية على سواحل بحر مرمرة؛ وذلك بعد أن تحولت مستودعا للمستورد الأول لقمامة الاتحاد الأوروبي البلاستيكية على مستوى العالم.

وتقول بيهان قرتموز، الناشطة البيئية لفرانس برس، إنها تخشى على العيون والبحيرات في مدينتها من التلوث كما تخشى أن يكون مصير الأهالي كمصير أهالي مدينة مجاورة ارتفعت بينهم الإصابات بالسرطان تزامنا مع تزايد حرق النفايات البلاستيكية.

وبحسب منظمة السلام الأخضر، تستورد تركيا سنويا من الاتحاد الأوروبي نصف مليون طن بلاستيك، بجانب ناتج نفايات تركيا من البلاستيك المقدرة بـ6 ملايين طن.

ويقول بارس كالي، بروفيسور الهندسة البيئية بجامعة مرمرة، إن المشكلة ليست في استيراد البلاستيك بل في حرقه بدلا من تدويره، مضيفا أنه يرجح أن 30% من الواردات البلاستيكية فقط قابلة للتدوير بينما يتم حرق البقية.

وأشار الإنتربول في تقرير سابق، إلى تعمد تركيا بشكل واضح بين دول العالم في إحداث حرائق كبيرة للنفايات بينما نص قانون جديد للإنتربول على سحب تراخيص الشركات القائمة بأعمال الحرق العشوائية للنفايات.

ويقول بارس، إن وزارة البيئة التركية، تتجاهل التحقيق مع الشركات القائمة بالانتهاكات نظرا لقوة الاتحاد الخاص بشركات النفايات والبلاستيك، إذ أن تركيا أصدرت قرارا يجرم الحرق العشوائي للنفايات مايو الماضي ولم يمض أسبوعا حتى سحبت القرار.

وبحسب اتحاد إعادة التدوير التركي، تبلغ عائدات إعادة تدوير النفايات المستوردة من الاتحاد الأوروبي مليار دولار سنويا ينتفع بها 300 ألف شخص عاملين بنحو 1300 شركة تركية.