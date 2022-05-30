قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، اليوم الاثنين، إن الأردن غني بخامات اليورانيوم، موضحًا أنه جرى تبويب 42 ألف طن من الكعكة الصفراء على مدى 6 أعوام بعد عمل مضنٍ من الجيولوجيين.

وأضاف طوقان - في تصريحات لقناة المملكة الأردنية - أن "كل كيلوجرام من الكعكة الصفراء يكافئ 55 برميل نفط؛ بمعنى أنه لو فرضا زرعنا الأردن مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء نحتاج فقط لـ 400 طن لإضاءة كل الأردن".

وتابع: "عندما نقول 42 ألف طن من الكعكة الصفراء، نستطيع على الأقل أن نضيء الأردن لمدة 80 عامًا، وهذه ثروة استراتيجية في منطقة سواقة لوحدها، الموجود فيها 42 ألف طن".

وأعرب عن أمله "أن الأردن في العقود المقبلة سيصبح مصدرا رئيسيا للوقود النووي ليس لتغطية حاجته فقط، وإنما لدول الإقليم العربي في المنطقة".