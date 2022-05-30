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اشتعلت أزمة جديدة للنادي الأهلي في المغرب، قبل ساعات قليلة من خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي.

ودخل مسئولو النادي الأهلي ظهر اليوم الإثنين لملعب مركب محمد الخامس من أجل وضع أعلام ولافتات ضخمة بالمدرجات المخصصة له في نهائي دوري الأبطال.

وبعد النجاح في وضع لافتة واحدة ضخمة كُتب عليها: "أعظم نادي في الكون"، تدخل مسئولو ملعب مركب محمد الخامس، وقاموا بإيقاف عملية وضع بقية الأعلام.

وأثار ذلك الموقف من مسئولي مركب محمد الخامس بالدار البيضاء غضب إدارة النادي الأهلي، حيث طالب خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة اللجنة الإعلامية بتصوير ما يحدث على الهواء مباشرةً.

وعلّق مرتجي الذي ظهر صوته جليًا في مقطع فيديو نشرته صفحة الأهلي الرسمية: "صوّر لايف .. صوّر لايف.. شوفوا المغرب بتعمل فينا ايه ؟".

يُذكر أن النادي الأهلي يواجه الوداد المغربي التاسعة مساء اليوم الإثنين، بملعب مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.