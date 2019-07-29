الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب المنشآت النووية في بيونج يانج

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الإثنين، أنه يراقب المنشآت النووية لبيونج يانج عن كثب وسط تقارير بأنها ستجري قريبا تجربة نووية، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية استكملت على ما يبدو الاستعدادات لإجراء تجربة نووية جديدة، ستكون السابعة المعروفة عنها، بعد تجربتها السابقة في سبتمبر 2017.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي العقيد كيم جون-راك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - "في ظل التنسيق الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، نتتبع ونراقب عن كثب المرافق والمناطق ذات الصلة مع الحفاظ على موقف استعداد ثابت".

وصعدت كوريا الشمالية مؤخرا التوترات في المنطقة بسلسلة من استعراضات القوة، حيث أطلقت مؤخرا 3 صواريخ باليستية الأسبوع الماضي، بما في ذلك صاروخ بعيد المدى، في استعراضها الـ(17) للقوة هذا العام.