وزارة المالية الكورية الجنوبية تكشف عن سلسلة من الاجراءات لمواجهة التضحم

كشفت وزارة المالية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، عن سلسلة من الإجراءات لخفض التضخم والعمل على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين، ويشمل ذلك إلغاء رسوم الواردات على المنتجات الغذائية الرئيسية، وذلك في ظل مخاوف من أن يضر تصاعد ضغوط الاسعار بالنمو الاقتصادي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه وفقا للاجراءات التي تقدر بـ 1ر3 تريليون وون "5ر2 مليار دولار"، فإن الحكومة تعتزم إلغاء رسوم الواردات على سبعة مكونات غذائية رئيسية تشمل زيت الطعام والدقيق، حتى نهاية العام الجاري.

كما سوف تلغي الحكومة ضريبة القيمة المضافة على واردات البن وحبوب الكاكاو حتى 2023 في محاولة للمساعدة في تخفيف تكاليف الواردات.

وتواجه كوريا الجنوبية ضغوطا تضخمية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومشاكل سلاسل الإمداد.

وتتوقع الوزارة أن تؤدي الاجراءات، في حال تنفيذها بصورة كاملة، لخفض أسعار المستهلكين بواقع 1ر0 نقطة مئوية. ومن المتوقع انخفاض إيرادات الضرائب إلى نحو 600 مليار وون بسبب خفض الرسوم والضرائب.