الرئيس السيسي ونظيره البولندي يستعرضان حرس الشرف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس البولندي آندريه دودا، في قصر الاتحادية، بعدما استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض الرئيسان السيسي ودودا حرس الشرف الذي اصطف ضمن مراسم الاستقبال.