 الرئيس السيسي ونظيره البولندي يستعرضان حرس الشرف - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي ونظيره البولندي يستعرضان حرس الشرف

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 11:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 11:22 ص

أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس البولندي آندريه دودا، في قصر الاتحادية، بعدما استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض الرئيسان السيسي ودودا حرس الشرف الذي اصطف ضمن مراسم الاستقبال.

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