الرئيس السيسي ونظيره البولندي يستعرضان حرس الشرف

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أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس البولندي آندريه دودا، في قصر الاتحادية، بعدما استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستعرض الرئيسان السيسي ودودا حرس الشرف الذي اصطف ضمن مراسم الاستقبال.