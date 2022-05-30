رئيس مجلس الأعمال المصري البولندي: وارسو لديها رؤية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس مجلس الأعمال المصري البولندي، إن الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وافقت اليوم الاثنين على تشكيل المجلس ووضعت به قامات كبرى، لافتًا إلى أنه يضم 20 شخصا من أحسن الكفاءات المالية والصناعية والاستثمارية في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن المجلس عقد اجتماعًا اليوم بحضور 12 بولنديًا، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول نقل التكنولوجيا إلى مصر في مجال الغاز المضغوط والآلات الزراعية.

وأوضح أن الاجتماع تناول تصدير مصر للحاصلات الزراعية إلى بولندا وخاصة الموالح والفواكه، قائلًا إن وارسو لديها سابق خبرة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمعدات الزراعية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأشار رئيس مجلس الاعمال المصري والبولندي، إلى استعداد بولندا لفتح أسواق في مصر، وامتلاكهم رؤية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمجال المعدات الزراعية، مضيفًا أن البلدين لديهما طموح بزيادة التبادل التجاري عن 1.5 مليار دولار.

ولفت إلى أن مجلس الأعمال من المقرر أن يجتمع خلال الأسبوعين المقبلين، موضحًا أن الوفد المصري من المقرر أن يزور بولندا، شهر سبتمبر المقبل، للتوافق حول التصنيع في مصر وتقديم عروض استثمارية، والحديث عن فرص استثمارية كبيرة.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البولندي، برئاسة الدكتور أسامة السعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصلب المخصوص.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة، متضمناً ما قام به المجلس من نشاط، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.