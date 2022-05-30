صحيفتان إماراتيتان: الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن تعمق العمل العربي المشترك

أكدت صحيفتا "الاتحاد" و"الوطن" الإماراتيتان، أن الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين الإمارات ومصر والأردن تعمق العمل العربي المشترك، وتجسد رؤى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في أهمية التعاون والتكاتف بمواجهة التحديات وتحقيق الاعتماد على الذات، وتحديدًا في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني أهمها الغذاء والدواء والطاقة.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" -في افتتاحيتها اليوم الاثنين، تحت عنوان "الشراكة الصناعية اكتفاء وتنمية"- أنه في الإمارات ومصر والأردن مزايا عديدة لانطلاقة صناعية كبرى، مدعومة بصندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار تم تأسيسه لهذه الغاية، وقبل ذلك فإن هناك إرادة حقيقية بين البلدان الثلاثة لتعميق العمل العربي المشترك عبر استثمار المقومات والقدرات والإمكانات والخبرات بين أطراف الشراكة؛ لزيادة منعة وقوة اقتصاداتها، وتعزيز المرونة والنمو المستدام، وزيادة تنافسية ومرونة القطاع الصناعي في كل منها.

من جانبها، أوضحت صحيفة "الوطن" في افتتاحيتها تحت عنوان "الإمارات محور التكامل العربي للمستقبل" أن الإمارات تبنى وتدعم كل جهد يصب في مصلحة الأمة العربية وتدشن حقبة جديدة تحمل الخير لجميع المؤمنين بالتعاون "العربي – العربي" مؤكدة أهمية التوجه إلى المستقبل بروح عصرية وتعاون وثيق بين جميع مكونات الأمة.

وأشارت إلى أن التعاون العربي بات ضرورة ملحة في ظل عالم متغير فيه الكثير من التحديات والأزمات التي أبرزت الحاجة إلى التعامل معها من خلال التكامل والتنسيق ولإحداث نقلات إيجابية في المجتمعات لتحقيق الازدهار والسعادة، إذ تعتبر الشراكات الاقتصادية من أفضل السبل نحو إنجاز المستهدفات.