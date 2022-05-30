 محافظ الفيوم: توريد 135 ألف طن قمح للصوامع حتى الآن - بوابة الشروق
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محافظ الفيوم: توريد 135 ألف طن قمح للصوامع حتى الآن


نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 8:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 8:25 ص

قال أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن موسم حصاد وتوريد القمح يسير بصورة إيجابية، خاصة في ظل الضوابط التي وضعتها وزارتا التموين والزراعة، مؤكدا أن عملية توريد الأقماح مازالت مستمرة في المحافظة حتى الآن، معلنًا استلام 135 ألف طن، تم توريدهم إلى الصوامع وأماكن التخزين.

وأضاف الأنصاري، في اتصال هاتفي لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأحد، أن هناك غرفة عمليات على أعلى مستوى تتابع عملية توريد الأقماح للصوامع، ومراجعة كل الأماكن المنزرعة وما تم توريده، بهدف الاطمئنان على عدم وجود عمليات تسريب أو تخزين غير قانوني للأقماح على مستوى المحافظة.

وتابع أن المستهدف من تحصيل محصول القمح في محافظة الفيوم نحو 350 ألف طن، موضحا أن هذا الموسم استثنائي نظرا للأحداث التي يمر بها العالم من أزمة اقتصادية عالمية ونقص في الإمدادات والسلع الاسترتيجية.

وأشار إلى ضبط أكثر من محاولة تهريب للقمح وتم مصادرته، وهناك تحقيقات في النيابة العامة حيال الوقائع.

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