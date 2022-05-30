محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التبطين وتوسعة الشوارع بغرب العاصمة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أعمال تبطين الترع؛ لمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يستهدف تبطين 100 كيلو متر بالترع في 4 سنوات.



وتابع نور الدين أعمال توسعة الشوارع غرب مدينة كفر الشيخ، وخاصة امتداد شارع صبري القاضي، قبل وبعد سوق الجملة اتجاها للطريق المؤدي لسخا ولمحلة موسى، ورصفها، ضمن خطة المحافظة، لتيسير الحركة المروري وربط غرب بشرق العاصمة.

وقال إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، مؤكداً الانتهاء من تبطين 302 كيلو، وجاري استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، وأنه جار العمل في تبطين ترعة العضمة وفروعها، وترعة أدريجة وابشان وغيرها من الترع.



وأضاف أن أعمال وتبطين الترع تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.

وشدد على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.