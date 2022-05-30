روسيا: تسليم أكثر من 1300 طن من المساعدات إلى دونباس وأوكرانيا في 5 أيام

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم /الإثنين/ أنها سلمت أكثر من 1300 طن من المساعدات الإنسانية إلى دونباس وأوكرانيا في غضون 5 أيام.

وأضافت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (روسيا لايوم) الإخبارية ـ أن المساعدات تم تسليمها إلى جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومناطق بأوكرانيا، موضحة أنها تضم الأغذية والأدوية والمستلزمات الضرورية.

وأشارت إلى أن وحدات من وزارة الطوارئ تقوم بمسح البنية التحتية والأراضي في المناطق المحررة، من الألغام والمتفجرات التي زرعها وخلفها المسلحون، إذ تم مسح أكثر من 155 هكتارا، وتفكيك أكثر من 27000 لغم.