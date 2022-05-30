 مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء انفجار قنبلة شرقي بغداد - بوابة الشروق
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مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء انفجار قنبلة شرقي بغداد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 9:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 9:15 ص

أفاد مصدر أمني عراقي، بمقتل وإصابة 3 أشخاص؛ جراء انفجار قنبلة شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر الأمني - في تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الإثنين - إن "قنبلة يدوية انفجرت داخل منزل ضمن قطاع 35 في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين" مؤكدا أنه تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.

كانت العمليات المشتركة العراقية قد أعلنت - أمس الأحد - اتخاذ إجراءات أمنية مشددة للحد من هجمات تنظيم داعش الإرهابي، ولا سيما في المناطق التي تشهد تضاريس جغرافية صعبة.

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