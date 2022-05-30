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رضا شحاتة يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن الجونة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 6:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 6:34 ص

أبدى رضا شحاتة المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، رضاه عن الفترة التي قاد خلالها الفريق في الدوري.

قال شحاتة في تصريحات تليفزيونية: «قدمت كل ما لدي خلال فترة تواجدي مديرا فنيا للجونة، وكنت أعمل كمحلل أداء وكذلك مدير فني في الوقت ذاته».

وأضاف: «راض عن فترة تدريبي لفريق الجونة، ولكن في النهاية هذا قرار الإدارة، كنت أعلم أن هناك أحاديث داخلية خاصة برحيلي ولكن لم أكن أتوقع خاصة أن الفريق كان يقدم أداء مميزا».

وواصل: «رحيلي عن الجونة كان مفاجأة ولا أعلم سبب هذا القرار، وقدمنا مباراة رائعة ضد سموحة وكان من المهم تحقيق الفوز في آخر مباراة، تركت الجونة في مركز مناسب بجدول الدوري».


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