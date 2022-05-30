رئيس وكالة الفضاء: إنشاء مدينة فضاء مصرية تضم 23 مبنى

قال الدكتور محمد القوصي رئيس وكالة الفضاء المصرية، إن عدد الدول التي تملك مدن فضاء لا تتعدى عشر دول على مستوى العالم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "etc"، مساء الأحد، أنه يتم إنشاء مدينة فضاء مصرية، عبر الاستفادة من تجارب كل دول الفضاء الموجودة.

وأفاد بأنّ المدينة تضم 23 مبنى تضم كل المباني القادرة على خدمة الأنشطة الفضائية، بينها مبنى وكالة الفضاء الإفريقية التي فازت بمصر باستضافة مقرها، ومبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية.

ولفت إلى أنّه سيتم تشغيل المبنى بحلول نهاية العام الجاري، موضحًا أن دولًا عديدة تسبق مصر في مجال الفضاء لكنها لا تملك مركزًا لتجميع واختبار الأقمار الصناعية.

وأشار إلى أن المدينة ستضم متحفًا للفضاء على شكل مزار سياحي ليكون الأمر بمثابة مكان للتنزه، كما يتضمن أيضًا قبة سماوية تتيح للجمهور رؤية الفضاء، وكذا أكاديمية فضاء ومركز بحثي، منوهًا بأنه يتم العمل حاليا في تسعة مبانٍ من بين إجمالي 23 مبنى.