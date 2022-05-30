ارتفاع أسعار المعادن الصناعية مع تخفيف قيود مكافحة كورونا في الصين

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن النيكل في تعاملات محدودة اليوم الاثنين ببورصة لندن للسلع، في إطار ارتفاع جماعي لأسعار المعادن الصناعية مع تخفيف إجراءات الإغلاق والقيود المفروضة في الصين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مما عزز الآمال في تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر النيكل الذي يستخدم في صناعة الصلب المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية ارتفع اليوم بنسبة 2ر8% في لحظة من لحظات التداول. كما ارتفعت أسعار النحاس والزنك والقصدير.



وأشارت بلومبرج إلى أن ارتفاع الأسعار جاء في ظل تعاملات محدودة بسبب نقص السيولة النقدية في الأسواق وهو ما يشير إلى أن المستثمرين والشركات الصناعية المتحوطة للأسعار تواصل خفض محفظة استثماراتها في سوق النيكل.



جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الصين تسجيل أقل عدد للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد منذ ثلاثة أشهر تقريبا، مع تراجع حدة انتشار الفيروس في بكين وشنغهاي وهو ما سمح للسلطات بتخفيف القيود الصارمة المفروضة والتحرك لإنعاش الاقتصاد.



وبحلول الثالثة ونصف تقريبا من بعد ظهر اليوم جرى تداول النيكل في بورصة لندن للمعادن بسعر 29170 دولار للطن بزيادة نسبتها 3% عن سعره في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن كان السعر قد وصل في التعاملات الصباحية إلى 30610 دولارات للطن وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع تقريبا. وارتفع سعر النحاس اليوم بنسبة 8ر0% في حين ارتفع سعر الزنك بنسبة 1ر1%.