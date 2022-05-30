ضبط مخزن أسلحة متنوعة بمنزل في مركز طما بسوهاج

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط شاب بمركز طما وبحوزته أسلحة نارية، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

وتلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج محضرا من الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بمنطقة وسط الصعيد بسوهاج، يتضمن ضبط المدعو "الحسيني. ع. أ. م"، 35 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، وبحوزته رشاش جرينوف وثلاث بنادق آلية وطبنجة، وخزنتين و33 خزينة بندقية آلية و496 طلقة آلية و76 طلقة عيار 9 ملي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها داخل وخارج دائرة المركز.

وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بإدارة وسط الصعيد، تفيد بنشاط المتهم داخل المركز، وتم عمل التحريات اللازمة التي أثبتت صحة المعلومات ليتم استئذان النيابة وضبط المتهم داخل منزله بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج وبحوزته المضبوطات، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.